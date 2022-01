Zenga: “Caicedo? Inzaghi lo conosce bene e non dà fastidio se non gioca”

L'Uomo Ragno: "È un giocatore che ho allenato anche io, è un ragazzo straordinario da questo punto di vista"

Perché Simone Inzaghi ha voluto Felipe Caicedo all'Inter? Walter Zenga prova a decifrare la scelta in collegamento con Sky Sport: "Probabilmente perché Correa si è fatto male: l’Inter in questo mese gioca contro Milan, Roma, Napoli e Liverpool, non sono esattamente delle partite di secondo piano. Quindi è giusto inserire un attaccante che Simone conosce bene e che non dà fastidio se non gioca - dice l'Uomo Ragno -. Può essere utilizzato 20’ a partite e Felipe, che tra l’altro è un giocatore che ho allenato anche io, è un ragazzo straordinario da questo punto di vista. Disponibilissimo".