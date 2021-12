Zenga a ITV: “Non è una partita da turnover, occhio a Rodrygo e Vinicius”

"Contro di loro bisogna tenere il ritmo alto e farli correre perché a quello non sono abituati", ha concluso

In collegamento da remoto, è Walter Zenga a presentare ai microfoni di Inter TV il big match contro il Real Madrid: "Non è una partita da turnover o da seconde linee, è una partita tosta. Il Real perde Benzema che è un giocatore forte, ma sulle fasce tra Rodrygo e Vinicius bisogna stare attenti. Contro di loro bisogna tenere il ritmo alto e farli correre perché a quello loro non sono abituati. In fase difensiva il problema sarà se Ancelotti riuscirà a tenere Vinicius alto, sicuramente Inzaghi avrà trovato delle alchimie per evitare problemi su quella fascia".