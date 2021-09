Zenga a ITV: “A Dimarco farei calciare di nuovo il rigore la prossima volta”

Le parole dell'Uomo Ragno a Inter TV prima del match di Champions League

Collegato da Dubai ai microfoni di Inter TV, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga presenta così il match contro lo Shakhtar Donetsk: “Sono stato sorpreso dal fatto che lo Shakhtar abbia perso nettamente in casa dello Sheriff. Lo Shakhtar è una squadra brasiliana con tanti giocatori giovani, non è una partita facile perché gli ucraini hanno un bel palleggio. Dimarco? Io la prossima volta gli farei ricaricare il rigore perché secondo me se lo merita”.

Su Barella: "È diventato un classico centrocampista box to box, fa tutto, finalizza e fa assist. È una pedina che non puoi togliere dall'undici di base, non penso che Inzaghi lo toglierà mai dai titolari. L'Inter è una squadra che gioca sempre in attacco, l'equilibrio lo trovi solo quando vinci le partite".