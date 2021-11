Zenga a InterTV: “L’Inter conosce l’avversario stavolta, ha tutto per vincere”

"Lo Sheriff una squadra pericolosa soprattutto quando all’inizio non la conosci. Vidal ha ritrovato la 'garra'", ha aggiunto

Nel prepartita di Sheriff-Inter, è l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga ad anticipare i temi del match ai microfoni di Inter TV: "Lo Sheriff una squadra pericolosa soprattutto quando all’inizio non la conosci. Infatti hanno vinto contro lo Shakhtar e con un po’ di fortuna contro il Real Madrid. Una squadra che gioca bene insieme e che sfrutta bene gli spazi. Stasera, a mio modo di vedere, se l’Inter vince il doppio confronto con lo Sheriff è già qualificata. Stavolta l’Inter conosce bene l’avversaria e quindi ha tutto per vincere. Le squadre con meno blasone in queste sfide danno sempre qualcosa in più. Anche loro stasera si giocano tantissimo, possono dire ancora la loro per la qualificazione o magari per un posto in Europa League".