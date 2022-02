Zenga: “6 del Milan contro i 3 dell’Inter, Romagnoli attaccante: lì è girato il derby”

L'ex Uomo Ragno sull'1-2 di San Siro: "Maignan è stato il migliore in campo"

"Sei giocatori del Milan erano in area di rigore, contro i tre dell'Inter, con Romagnoli che faceva da attaccante centrale. Lì è girata la partita". Per Walter Zenga il pari rossonero è l'episodio cruciale del derby vinto in rimonta dalla squadra di Pioli. Intervenuto a Sky Sport, l'ex Uomo Ragno non ha dubbi su chi oltre a Giroud sia stato decisivo nell'1-2 di San Siro: "Maignan è stato il migliore in campo".