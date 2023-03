La Serie A può proporre una sola squadra con una certa credibilità fuori da confini, secondo Zdenek Zeman: il Napoli. "Sta facendo un campionato straordinario e i meriti sono anche di chi è alla guida, ovvero Spalletti - ha detto il tecnico del Pescara a Sky Sport -. Non me l'aspettavo dopo le tre cessioni importanti in estate ma li hanno rimpiazzati al meglio. Giocano bene, fa tanti gol e punti. E' l'unica squadra che può competere a livello intenazionale".