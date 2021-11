Zeman: “In Serie A troppi stranieri. La Nazionale andrà ai Mondiali”

Il tecnico del Foggia su Mourinho: "Grande comunicatore, riesce a esprimere le sue idee per convincere chi lo ascolta"

Intervistato dall'ADNKronos, Zdenek Zeman , allenatore del Foggia, si è espresso sulla Nazionale italiana di Roberto Mancini in vista della gara di domani contro l'Irlanda del Nord: "Di solito, la Nazionale è l’immagine del campionato. Penso che in quello italiano, a parte che giocano troppi stranieri, anche gli infortuni di giocatori importanti hanno sicuramente influito sull’attuale valore della squadra. Ma riuscirà a qualificarsi ai Mondiali e poi tutto si aggiusterà nuovamente".

Il boemo ha anche parlato dell'attuale tecnico della Roma José Mourinho: "Per me Mourinho è un grande comunicatore, riesce a esprimere le sue idee per convincere chi lo ascolta".