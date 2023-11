Juventus-Inter "sarà equilibrata, stanno entambe giocando bene e sono in testa alla classifica che cambiano posizione ogni giornata. Sarà una delle partite più competitive dell’anno". Lo dice Zé Maria, ex giocatore nerazzurro, intercettato da Sportitalia a margine dell'amichevole di beneficienza tra le leggende di Inter e Juventus.

È l’anno giusto per lo scudetto dell'Inter di Inzaghi?

"Vincere non è mai semplice, Inzaghi sta facendo già cose grandiose in questi anni come la finale di Champions. Sta facendo un bel lavoro. La squadra è più completa dell’anno scorso, il campionato è molto competitivo. La Juve da sempre è molto competitiva, anche se quest’anno è fuori dall'Europa ha nomi importantissimi. Sono concertati sul campionato e hanno il loro modo di giocare, possono lottare fino alla fine con Inter, Napoli e Milan".

Un Inter-Juve che porti nel cuore?

"Son sempre state bellissime partite, ma credo che la Supercoppa vinta a Torino al Delle Alpi con gol di Veron sia un simbolo dell’era di Mancini. Da lì è partita l’Inter vincente, è stata importante".