Zè Maria a InterTV: “Le defezioni? Chi gioca è sempre all’altezza”

Presente a San Siro per Inter-Spezia, Zè Maria presenta così il match di San Siro a Inter TV: "Dispiace non vedere Barella perché è il motorino di questa squadra, ma l’Inter sta diventando sempre più gruppo e chi gioca è sempre all’altezza. Non faranno sentire la sua mancanza. La difesa? Chi entra gioca bene, è un bene per chi sostituisce avere la fiducia dell’allenatore, aiuta ad esprimersi al meglio ed è il segreto di questa Inter”.