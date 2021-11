Zé Maria a InterTV: “Assenze importanti, ma la forza nerazzurra è il gruppo”

"Barella mi fa impazzire, gara importante ma non ancora decisiva per lo Scudetto", ha aggiunto

L’ex nerazzurro Zé Maria è intervenuto a Inter TV a pochi minuti da Inter-Napoli: “Stasera credo che sarà una delle più belle partite del campionato, sono due squadre che giocano bene al calcio, il Napoli è in vetta e l’Inter sta inseguendo, ma sono entrambe candidate per il titolo. Le assenze dell’Inter? Sicuramente si faranno sentire, ma nell’Inter ciò che fa la differenza è il gruppo. Anche chi sostituirà può fare bene, sarà una partita equilibrata anche se di fronte c’è una squadra che gioca un bel calcio".

Sull'attacco: "Lautaro è un giocatore molto intelligente, può fare la differenza e quando sta bene lo fa, m al’Inter non è un solo giocatore. Barella mi fa impazzire, è un centrocampista completo e sarà una delle chiavi per fare bene al Napoli.

Gara decisiva per lo Scudetto? "Non penso, mancano ancora moltissime partite. In inverno ci saranno altre gare importanti, sicuramente oggi conta molto", ha concluso.