È polemica dopo le dichiarazioni delle scorse ore di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista ha voluto chiarire le sue parole su Giuseppe Marotta nel corso di un intervento a Telelombardia: “Le polemiche sugli arbitri vanno avanti da una vita, oggi siamo solo a parti invertite. L’ipersensibilità non mi trova sorpreso, non capisco perché una giornalista non ha capito una mazza e va a fare domande in assemblea. C’è poco da chiarire. Dire che io ho insinuato vuol dire che sei un Marotta-addicted. Io non ho insinuato un bel niente. Io ho solo fatto i complimenti a Marotta che fa il suo lavoro benissimo, è sempre presente ovunque, ma non significa che condiziona. Non ho detto questo”.

E ancora: “Ho detto che dà 10-0 a tutti perché i suoi interlocutori non fanno parte del Consiglio Federale. Lui sa come muoversi, ha grandi relazioni istituzionali. Qualcuno ha assicurato le mie parole a delle insinuazioni, ma io non ho detto nulla di grave. L’Inter merita il primo posto, è la più forte e lo ha dimostrato. Ho sempre detto che la Juve non è da Scudetto, se arriva quarta Allegri ha fatto il suo”.