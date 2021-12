Zanotti a ITV: “Esordio magnifico. Paragone con Pupi bello ma difficile”

Il commento post gara del giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Torna alla vittoria l'Inter di Inzaghi che dopo il ko di Madrid ottiene un grande successo in campionato contro il Cagliari che vale il primo posto. A trovare spazio in questa magnifica serata di San Siro è anche Mattia Zanotti, per la prima volta in campo con la prima squadra. "Non ci sono tante parole. Ringrazio il mister e i compagni per l'opportunità che mi hanno dato. Poi davanti San Siro pieno è tutto diverso" ha detto il classe 2003 a Inter TV.