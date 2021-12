Zanon: “PIF vuole acquisire l’Inter. Diventerà la squadra più ricca del mondo”

All'estero si parla ancora dell'interesse del fondo sovrano saudita nei confronti del club nerazzurro

"Con l'acquisizione dell'Inter, che si aggiunge alle potenziali acquisizioni della squadra francese del Marsiglia, nonché di una squadra brasiliana di alto livello sconosciuta, il fondo mira a diventare molto importante nel calcio internazionale - spiega Andrea Zanon, International Tech, Sport, Advisor ESG che ha assistito oltre 15 ministri delle finanze in Medio Oriente e società internazionali sulle strategie di crescita -. Le acquisizioni di queste squadre sono anche in linea con l'investimento strategico prioritario da MBS vision 2030 (la visione ha selezionato 13 settori tra cui calcio, intrattenimento e turismo), che è il progetto della visione e della trasformazione economica".

"In poche parole, il PIF sta sfruttando la sua massiccia liquidità generata dai proventi del petrolio, per diversificare l'economia saudita lontano dagli idrocarburi e investire in sport, turismo e intrattenimento, tra gli altri - conclude nell'intervista concessa a Ibtimes.com -. Una volta che questa acquisizione sarà pubblica, l'Inter diventerà la squadra più ricca del mondo. Inoltre l'Italia può pensare in grande e riconquistare il prestigio calcistico internazionale che ha perso negli anni".