Nicolò Zaniolo racconta alla Gazzetta dello Sport della vicenda scommesse che lo ha visto sotto i riflettori nei mesi passati. "Come mi sento? Meglio, naturalmente, ma avevo cominciato a sentirmi così dopo l'incontro con la procuratrice, quando è stata accertata la verità di quello che dicevo. Paura? No, perché sapevo quello che avevo fatto. O meglio, che non avevo fatto. Ho giocato su cose da casinò, ma non ho mai scommesso. Comunque ho sbagliato lo stesso, non posso negarlo, ma non sapevo fosse una piattaforma illegale".

"La nostra è una vita, come dire, a doppio taglio - continua - Lo so abbiamo i soldi, possiamo permetterci cose a cui la maggior parte delle persone non può arrivare, però spesso siamo costretti a stare da soli. Crede che non sappiamo che tante persone che si avvicinano lo fatto solo perché siamo famosi?".