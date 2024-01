Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, parla alla Gazzetta dello Sport commentando anche la recente esperienza della Supercoppa italiana in Arabia Saudita: "Al di là dell'evento sportivo è obbligatorio che il calcio italiano sia presente con spirito costruttivo ed intelligenza imprenditoriale in un inedito palcoscenico. Il mondo arabo è pronto a creare sinergie di impresa di interesse globale in modo convincente e strutturato ed il nostro calcio è un'impresa con valori, storia e peso specifico. Ci sono quindi tutte le condizioni per costruire sinergie di reciproca utilità".