Zanetti-Zamorano, “rimpatriata” ai Premios Juventud a Miami

I due amici ed ex compagni si ritrovano a Miami

Javier Zanetti e Ivan Zamorano si sono rivisti in occasione dei Premios Juventud, grande evento dedicato alla musica latina in programma a Miami. I due erano entrambi accompagnati dalle rispettive mogli e come documentato sui social ne hanno approfittato per una gita in barca dopo aver partecipato all'evento.