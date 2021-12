Zanetti ripensa alle esclusioni dai Mondiali 2006 e 2010: “Nessun rancore”

Pupi: "La Nazionale fa parte della mia vita, le volte in cui sono stato escluso ne sono stato tifoso"

Intervistato da Líbero, Javier Zanetti ha chiarito di non provare alcun risentimento per essere stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale argentina ai Mondiali 2006 e 2010, quest'ultimo l'anno in cui vinse tutto con l'Inter: "Nessun rancore, non sono una persona rancorosa - spiega Pupi -. In entrambi i casi ho fatto del mio meglio per poterci andare, non ho nulla da rimproverarmi, ma la decisione spettava ad altri. La Nazionale fa parte della mia vita, le volte in cui sono stato escluso ne sono stato tifoso".