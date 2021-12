Zanetti: “Rammarico per quanto successo ai sorteggi. Liverpool grande squadra”

Ancora Javier Zanetti sul sorteggio di oggi per gli ottavi di Champions

Dopo quanto ampiamente commentato ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista del 'Charity Dinner Gala' per celebrare i vent'anni della Fondazione Pupi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti risponde sul sorteggio di oggi anche a Sky Sport: "C'è rammarico per quello che è successo però al di là di questo penso che affronteremo una grande squadra, tutti conosciamo la forza del Liverpool. Però anche l'Inter è una società gloriosa con tanta storia. Avremo il tempo di poter preparare questa sfida nel migliore dei modi. Penso che siamo in grado di affrontare una squadra in questa competizione perché la Champions vuol dire competizione dei dettagli e questa partita lo sarà".