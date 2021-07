Zanetti incontra i tifosi dell’America Latina: “Siamo fratelli del mondo”

Il vice president nerazzurro ha presenziato alla riunione dei sodalizi d'oltreoceano

L'Inter non ha potuto raggiungere gli Stati Uniti per la Florida Cup, e allora a rappresentare i colori nerazzurri oltreoceano è arrivato Javier Zanetti, protagonista di un incontro con i sostenitori degli Inter Club dell'America Latina. Al meeting hanno partecipato tifosi da Venezuela, Guatemala, Panama, Honduras, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Miami e anche dall'Albania, come scrive Pupi sul proprio profilo Instagram.