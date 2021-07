Zanetti esalta De Paul: “Un giocatore che vale un top club come l’Inter”

Il vice presidente nerazzurro: "Ha fatto un grande Copa America, in finale è stato il migliore"

"De Paul è un giocatore che vale un top club, e l'Inter è un grande club. Ha fatto una grande Coppa America, in finale è stato il miglior giocatore. Lo vedo sempre nel calcio italiano e ha avuto un'evoluzione importante". Lo ha detto Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, parlando in esclusiva a Canal IP. Proprio nelle ore in cui il centrocampista argentino è stato ingaggiato ufficialmente dall'Atletico Madrid dopo cinque stagioni giocate all'Udinese.