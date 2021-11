Zanetti: “Complimenti a Inzaghi e ai giocatori, finalmente gli ottavi”

Il giudizio inevitabile: "Perché quando si parla di questa competizione c'è sempre molta emozione

In un colloquio con il profilo Instagram spagnolo di Mastercard, il vicepresidente dell'InterJavier Zanetti si mostra particolarmente soddisfatto del successo contro lo Shakhtar Donetsk che è valso ai nerazzurri un gran ritorno, quello con la freccia direzionale puntata con convinzione verso le migliori sedici della Champions League: "Siamo contentissimi per questa qualificazione meritata - commenta Zanetti -, saluto tutti gli interisti che ci hanno seguito in questa serata magica, faccio i miei più grandi complimenti a Inzaghi e ai giocatori che hanno dato tutto, per raggiungere finalmente l'obiettivo degli ottavi di finale. Perché quando si parla di questa competizione c'è sempre molta emozione".