Zanetti commenta la Champions: “Psg, che sorpresa. Felice per i tifosi”

Il vice president interista: "Sorpreso anche dalla sconfitta del Manchester United"

Parlando in diretta Instagram con il portale Marcaenzona.com, Javier Zanetti ha commentato la prima giornata della Champions League: "Sono felice per il ritorno della Champions, competizione che ci dà sempre grandi emozioni, e soprattutto perché è tornata la gente negli stadi, cosa che ci rende molto contenti. Le persone sono tornate a godersi il calcio dopo tanto tempo. Risultati sorprendenti? La sconfitta del Manchester United e il pareggio del Paris Saint-Germain che per me è il più sorprendente. Quando si legge la formazione del Psg, ci si chiede quante occasioni da gol avranno. Però la Champions è anche competizione di dettagli".