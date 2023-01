Le prestazioni di Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter, alla guida del Galatasaray stanno rimbalzando anche in Italia. E non avrebbero lasciato indifferente il suo ex compagno Javier Zanetti, che secondo quanto riportato in Turchia ha contattato direttamente Buruk profetizzando per lui un futuro nel nostro Paese: "Ti seguo sempre con grande interesse. Penso che presto ti vedremo allenare in Italia", le parole di Pupi.