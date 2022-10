Ospite ieri sera all'Allianz Cloud di Milano in occasione dell'evento 'WEmbrace Sport', ideato da Bebe Vio e dalla sua associazione 'art4sport', Javier Zanetti si è soffermato a parlare con i colleghi di Gazzetta.it: "L'Inter c'è sempre per queste attività sociali, vogliamo accompagnare Bebe e farle i complimenti per quello che ha organizzato - le parole del vice presidente nerazzurro -. Quando ci chiamano noi rispondiamo sempre 'presente'. Ci divertiamo, è un momento unico perché ci sono tante discipline".