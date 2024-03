Un'accoglienza calorosissima, tra cori, selfie, autografi: è quella che gli studenti dell'Università della Calabria hanno riservato a Javier Zanetti, che quest'oggi ha tenuto una 'lezione' presso l'Aula Magna 'Andreatta' dell'ateneo partecipando al convegno dal titolo “Sport, amicizia e solidarietà”. Il vice presidente nerazzurro ha ricordato in primo luogo l'importanza delle figure della moglie Paula e del padre: "Sono i miei principali punti di riferimento. Ho capito cosa è la vita attraverso i sacrifici di mio padre. Sono orgoglioso di aver lavorato con lui come muratore. Mi ha insegnato tanto. Il calcio di oggi forse sta perdendo di vista alcuni valori basilari, il mio impegno sarà sempre in quest’ottica, mantenerli vivi".

Zanetti ha poi continuato: "Nel torneo di questa mattina ho visto bambini di squadre differenti aiutarsi. Questa solidarietà è bellissima. Lo sport è prima di tutto questo. Nel corso della mia carriera sono sempre rimasto quello che è arrivato giovanissimo all’Inter. Non sono mai cambiato, neppure quando mi è stata assegnata la fascia di capitano. Ho sempre fatto leva sul dialogo per risolvere le divergenze all’interno dello spogliatoio. Si è leader attraverso gli esempi, non servono troppe parole. Nel calcio, come nella vita, a fare la differenza sono i valori umani più che le competenze".