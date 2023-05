L'Inter torna in finale di Champions League dopo 13 anni, in maniera forse insperata rispetto alle aspettative di inizio stagione. A fine gara ai microfoni di Inter TV è intervenuto il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti a commentare il match vinto 1-0 contro il Milan, che si somma al 2-0 dell'andata: "Con molta emozione arriviamo a questo momento, siamo partiti da lontano superando ostacoli molti difficili. Giocare un derby min semifinale di Champions non è mai semplice, l'abbiamo affrontato nella giusta maniera e abbiamo meritato. Credo che abbiamo affrontato tutto nella giusta maniera e questo ci ha gfattpo credere di poter avere delle possibilità. Adesso c'è questa finale a Istanbul, ci lavoreremo.

Adesso l'Inter può sognare in grande?

"Il calcio è bello perché si può sognare sempre, sicuramente ce la giocheremo e mi auguro di cuore che questi ragazzi possano portare la quarta Champions League a Milano".