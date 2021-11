Zanetti a DAZN: “Il derby si prepara da solo, impossibile non essere tesi”

Le considerazioni del vicepresidente nerazzurro a DAZN poco prima della stracittadina

Anche il vicepresidente Javier Zanetti parla a DAZN poco prima del fischio d'inizio del derby. "Questa partita ti dà sempre grandi emozioni e vedere tutta questa gente allo stadio ti fa venire voglia di scendere in campo. Ci sono tutti i presupposti per una grande partita", dice Pupi.

Cosa dicevi come capitano prima di scendere in campo in un derby?

"Impossibile non essere tesi per una partita così. La tensione deve restare dentro e poi c'è da dare il massimo e incoraggiare sempre i propri compagni".

"Scelgo il primo, era un sogno per giocare il derby in un San Siro strapieno. Me lo ricorderò per sempre, il primo di tanti".