Ora gioca alla Spal, ma nel passato di Niccolò Zanellato ci sono anche il Milan e il Crotone. E proprio con i rossoblu non mancano i bei ricordi: "Arrivavo dalla primavera del Milan, mi sono trovato in Serie A con intensità e ritmi diversi e tante difficoltà - racconta a Cronache di Spogliatoio -. Ero spaesato, sembravo planato da un altro pianeta. Mi sono serviti sei mesi di adattamento, poi ho preso il via. Ho vissuto momenti unici, come la promozione in A e il primo gol. Tra l’altro a San Siro, contro l’Inter. Proprio nello stadio in cui sognavo di giocare da bambino. Anche quel giorno in casa sono partite le litigate per la maglietta".