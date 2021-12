Zamorano: “Sanchez in Italia è contento, spero rimanga all’Inter”

Bam Bam incensa il connazionale e lascia parlare il cuore

Dopo più di due anni fatto di alti e bassi, complici i brutti infortuni che di tanto in tanto tornano a martoriarlo, Alexis Sanchez in campo è tornato a dire la sua. A parlare del numero 7 interista è un altro grande nerazzurro, estimatore del Niño nonché suo connazionale. Parliamo di Ivan Zamorano, che intervistato da TNT Sports ha commentato così i rumors sul futuro dell'attaccante: "È contento, se Dio vuole può avere qualche minuto in più per motivarsi ulteriormente e restare ancora un paio d'anni, ma c'è non c'è dubbio che sia lui che i suoi cani sono felici in Italia. Certamente è il mio cuore a parlare e lo vede all'Inter. Penso che giorno dopo giorno Alexis abbia dato dimostrazione delle sue doti negli anni, nonostante gli infortuni, ma quando è al 100% si è sempre comportato perfettamente. È un uomo diverso, che detta un po' gli standard dal punto di vista della velocità, uno contro uno, compreso il passaggio filtrato e l'assist ai compagni. Io lo vedo all'Inter, in caso contrario, ha dimostrato di avere quella capacità di adattarsi ad un altro calcio, come dimostrato in Spagna, Inghilterra... Ovunque vada penso comunque che farà sempre bene".