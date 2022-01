Zamorano incoraggia il Cile: “L’Albiceleste soffre l’altitudine”. E in Argentina temono Sanchez

La Roja dovrà ottenere 6 punti con Argentina e Bolivia nelle prossime due gare per sperare nei Mondiali

Per ottenere il pass per Qatar 2022, il Cile di Lasarte dovrà probabilmente fare bottino pieno nelle prossime due partite, quelle con Argentina e Bolivia. Il match con l'Albiceleste si giocherà nella città di Calama, a 2,260 metri sul livello del mare. Per Ivan Zamorano, un'ottima scelta: "L'Argentina storicamente ha sempre patito giocare a queste quote - ha spiegato l'ex attaccante dell'Inter a Olé -. Le prossime due saranno gare decisive per il Cile e ci sarà da capire come reagiranno i giocatori alla pressione, spero arrivino le vittorie per qualificarsi ai Mondiali".