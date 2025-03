Giornata speciale per cento tifosi nerazzurri, che oggi si sono recati all'Inter Store Castello, a Milano, per incontrare Nicola Zalewski per una speciale sessione di foto e autografi. L'evento esclusivo è stato organizzato dal club per premiare i fan che nell'ultima settimana hanno acquistato una maglia ufficiale dei nerazzurri della stagione 2024/25, con personalizzazione, proprio nel negozio di via Dante 16.