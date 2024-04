È stata troppo forte l'Inter quest'anno o il Milan in certi aspetti è mancato? A rispondere è Cristian Zaccardo che a TMW dice la sua sul campionato italiano e sull'andamento delle due milanesi fino a questo momento: "È stata molto più forte l'Inter, penso. Sta facendo un campionato sulla falsariga del Napoli dell'anno scorso. I nerazzurri hanno quasi 20 titolari, chi gioca fa sempre il suo dovere e vincono con merito. Quest'anno è stato un campionato abbastanza definito, nel senso che l'Inter non ha avuto tanta concorrenza un po' come i partenopei l'anno scorso. Il Milan è stato forte tre anni fa quando forse sulla carta aveva qualcosa in meno dell'Inter ma ha vinto nello sprint finale" ha detto l'ex rossonero a margine del Padel Best Expo di Montecarlo.