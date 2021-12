YouGov, club più in salute del campionato: balzo in alto di Milan e Inter

Le due milanesi sono le società più in salute del campionato nostrano

Secondo un'analisi svolta da YouGov Italia, i club italiani a godere di maggiore salute in prospettiva di crescita a livello di brand sono le due milanesi. Sono ben 26 milioni gli italiani appassionati di calcio e il 51% dei maggiorenni si dichiara interessato al campionato nostrano - come spiega Calcio e Finanza. Se Milan e Inter sono attualmente i due club forti per appeal, è la Juventus il club che ha perso di più tra tutti rispetto alla scorsa stagione.

Tra i punti di forza maggiori delle big, dunque, non può che esserci il blasone, nonché la tradizione dei club stessi, ma "è da sottolineare come sia il percepito della qualità del management uno degli aspetti più differenzianti" si legge. Per qualità del management e guardando l’evoluzione di questo KPI a partire dall’inizio della stagione 2020/21 è ancora il Milan a guidare la classifica per coefficiente di crescita, seguito dal Napoli. Inter e Juventus a livelli nettamente più bassi.