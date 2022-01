Year of the Tiger, Inter in campo col Venezia coi nomi sulle maglie in cinese

Il club nerazzurro ha creato anche una Capsule Collection a tema dedicata ai tifosi di tutto il mondo

L’Inter celebra il Capodanno cinese con una serie di iniziative dedicate alla tigre, animale protagonista del nuovo anno lunare e che per l’occasione si tinge di nerazzurro. Il club nerazzurro ha ideato infatti una nuova Capsule Collection di prodotti dedicata non solo alla community cinese , impegnata nei festeggiamenti per il nuovo anno lunare, ma anche ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo; la collezione sarà disponibile sullo store ufficiale nerazzurro, sul brand store di Amazon e nei negozi di San Siro e Galleria Passarella.

Oltre ai capi di streetwear, per celebrare il nuovo anno lunare l'Inter indosserà una maglia speciale in occasione di Inter-Venezia: i nerazzurri scenderanno in campo con i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e con i numeri caratterizzati da una trama tigrata. La Special Jersey è disponibile, in vendita in tiratura limitata.