Yakin: “Inter, difesa tosta e grande qualità. Calhanoglu? Ora è nel suo ruolo”

Il c.t. della Svizzera elogia Inzaghi: "Simone sta allenando molto bene la squadra, vedo tanta intercambiabilità tra i giocatori"

Su Hakan: "Sono felice per Calhanoglu. Gioca in una posizione ideale per lui, in mezzo al campo e con possibilità di spingersi in avanti. È sempre dentro al gioco e può andare spesso al tiro, mentre in passato giocava spesso in fascia: per me non è un giocatore di fascia".