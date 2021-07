Yahya, pres. Caf: “Super League africana, ecco le differenze con quella europea”

Parla il numero uno del calcio del continente nero: "Infantino stesso dice che i due progetti non possono essere paragonabili"

La Caf, la Confederazione calcistica africana, ha approvato lo scorso fine settimana il progetto della African Supranational League, un progetto di un torneo continentale per club assimilabile a quella che era l'idea della Super League europea annunciata e poi cancellata nei mesi scorsi. Ahmed Yahya, presidente della Caf, spiega ai microfoni di AfricaNews in cosa consiste l'iniziativa: "Il nostro è un progetto che cerca di creare una nuova competizione africana per club per appassionare i tifosi africani, ma suscitare interesse anche in altri continenti. Un torneo per attirare pubblico televisivo e sponsor, che a differenza dei format attuali, aiuterà i club africani a trattenere giocatori africani di talento e a beneficiare delle loro capacità più a lungo".