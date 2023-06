Il tecnico del Barcellona Xavi è tornato sui fatti della finale di Europa League, rimproverando Mourinho per il comportamento tenuto dal tecnico della Roma: "Ognuno si comporta come gli viene. Se ti senti danneggiato in una finale… Però giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio”, dice. “Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere”.