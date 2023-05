Un evento unico nel suo genere capace di elevare il valore dello sport, un linguaggio universale che unisce e rappresenta il miglior antidoto alla malattia. Questa è la Winners Cup, il torneo di calcio dedicato a squadre legate a reparti di oncologia pediatrica, la cui quarta edizione si svolgerà sabato 13 maggio, tra le 9.00 e le 18.00, presso il KONAMI Youth Development Centre, casa del Settore giovanile nerazzurro. I calciatori che scenderanno in campo sono ragazzi accomunati dalla passione per lo sport e dall’essere, o essere stati, in cura presso uno dei circa trenta centri di oncologia pediatrica italiani ed europei coinvolti. In totale Interello accoglierà 250 ragazze e ragazzi di età compresa tra 15 e 20 anni, pazienti in cura o fuori terapia da non più di tre anni. All’interno della mattinata ad Interello, previsto anche un incontro con la Primavera nerazzurra e con il coach Cristian Chivu.

Il tabellone prevede 6 squadre europee, provenienti da Francia, Germania, Spagna, Grecia, Belgio, Olanda e 10 italiane, tra cui quella di Milano - Monza, vincitrice dell’ultima edizione del 2019.

L’evento è cominciato già la sera di venerdì 12 maggio, quando i ragazzi saranno accolti dal Vice President nerazzurro Javier Zanetti: "Siamo orgogliosi di ospitare questa meravigliosa iniziativa, a dimostrazione dell’attenzione che da sempre viene posta dalla società nerazzurra alle tematiche sociali. L’Inter crede a questo progetto perché crede nello sport come strumento di inclusione sociale, come sostegno emotivo e psicologico, come messaggio universale di fratellanza".

L’edizione 2023 ha visto il contributo di RIA Money Transfer - Official Money Transfer Partner ed il sostegno di S. Bernardo - Official Water Partner, AMI (Azionisti Minoranza Inter), oltre che il supporto del Gruppo di Lavoro Adolescenti di AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), dell’Associazione Bianca Garavaglia e di FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica). Essendo a tutti gli effetti un evento europeo, il torneo ha anche il patrocinio di SIOPE (the European Society for Paediatric Oncology). "Un torneo per ragazzi e ragazze che hanno affrontato la diagnosi di tumore e le relative cure in adolescenza: una cosa davvero unica nel mondo dello sport. È un grande privilegio per noi essere parte di questo progetto perché aprire strade apparentemente impossibili nello sport è una delle vocazioni del CSI", sostiene Massimo Achini, Presidente CSI Milano.

"La Winners Cup – spiega l’oncologo pediatra dell’Istituto dei Tumori di Milano Andrea Ferrari – è un evento unico al mondo, una festa meravigliosa per ragazze e ragazzi che stanno passando, o che hanno passato, un periodo così difficile. L’obiettivo è di sottolineare la necessità di centri e progetti dedicati per gli adolescenti, pazienti particolari, in un'età di mezzo tra l'oncologia pediatrica e quella dell'adulto".

Realizzata da FC Internazionale Milano in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano, la Winners Cup è alla quarta edizione. L’ultima, realizzata nel 2019, aveva attirato l’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva conferito a uno dei ragazzi, in rappresentanza di tutti i partecipanti, il prestigioso attestato d'onore di “Alfiere della Repubblica”.