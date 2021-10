Wilson: “Rosso a Luiz Felipe? Sono rimasto stupito dal comportamento di Correa”

L'ex capitano dei biancocelesti: "Era la persona più indicata per cercare di discolpare il brasiliano"

Intervistato da Lalaziosiamonoi.it, Pino Wilson ha detto la sua su uno dei tanti episodi che hanno contraddistinto il finale rovente di Lazio-Inter, l'espulsione a Felipe Luiz per essere saltato sulle spalle di Correa generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre: "Mi stupisce come il Tucu non sia corso dall'arbitro a dire che siano amici e il gesto fosse assolutamente amichevole. Sappiamo che fa fede soltanto il referto dell'arbitro e lui era la persona più indicata per cercare di discolpare il brasiliano", ha detto l'ex capitano dei biancocelesti.