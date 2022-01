WhoScored.com – Da Skriniar al Toro, cinque nerazzurri nella top 11 di dicembre

Ben cinque giocatori rappresentano l'Inter nella top 11 del mese di dicembre

C'è tanto nerazzurro nella formazione del mese di dicembre in Serie A stilata da WhoScored.com. Il portale di statisiche ha infatti inserito nel suo undici tipo dell'ultimo mese del 2021 ben cinque giocatori dell'Inter. Si tratta di Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. A completare l'undici del mese Provedel in porta, Cuadrado in difesa, Pedro, Milinkovic-Savic e Zaccagni a centrocampo e Deulofeu come terminale offensivo in tandem con il Toro.