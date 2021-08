Werner accoglie Lukaku: “Uno dei tre migliori attaccanti al mondo”

L'attaccante tedesco del Chelsea: "Sarà una nuova arma a nostra disposizione, se giochiamo una palla lunga lui la tiene sicuramente"

Timo Werner, attaccante del Chelsea, accoglie così Romelu Lukaku, prossimo ad aggregarsi ai Blues di Thomas Tuchel. Queste le parole dell'attaccante tedesco riportate dal Daily Mirror: "Credo sia uno dei tre migliori attaccanti del mondo in questo momento, non ci sono dubbi a riguardo. Non serve aggiungere molto altro, è un attaccante di classe mondiale che porterebbe benefici a tutti i club. La concorrenza? All'RB Lipsia mi ha sempre aiutato avere un attaccante al mio fianco. Sarà una nuova arma a nostra disposizione, se giochiamo una palla lunga lui la tiene sicuramente”.