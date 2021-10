WEmbrace, Zanetti: “Iniziativa di responsabilità sociale, l’Inter c’è sempre”

Il vice presidente nerazzurro: "Credo che il fatto di essere qui è importante per dare un segnale forte"

A margine dell'evento benefico 'WEmbrace Sport' ideato da Bebe Vio, nel quale ha rappresentato l'Inter, Javier Zanetti si è soffermato ai microfoni di Gazzetta.it per parlare dell'importanza dell'iniziativa: "L'Inter, come in tante iniziative di responsabilità sociale, vuole esserci sempre. Credo che il fatto di essere qui, al di là della stima per Bebe Vio, è importante per dare un segnale forte", le parole del vice presidente nerazzurro.