"La ristrutturazione del Meazza? Da un lato penso che sia la strada giusta, dall’altro invece penso che debba esser il Comune ad avere un progetto che dia garanzie agli spettatori, che stabilisca dove sta il verde e come lo si fa, e quali siano le ricadute sul quartiere. Invece in questa storia sono i privati a decidere tutto". Parola di Paolo Pileri, professore di pianificazione urbanistica al PoliMi raggiunto dall'edizione milanese del Corriere della Sera per fare il punto sulla questione San Siro.

Cosa ne pensa di WeBuild che si offre di ristrutturarlo?

"Io sapevo che il patrimonio pubblico, nel momento in cui vuole incontrare un operatore privato, fa un bando... Son cambiate le regole? Vedo un Comune alla continua rincorsa, che ritarda nella progettazione e, quindi, si fa dettare l’agenda da chi ha interessi".

Però la ristrutturazione è caldeggiata dal Comune, che incontrerà i due club...

"Sì infatti va bene la riqualificazione, con il quarto anello tra il primo e il secondo. Mi convince e piace meno, nel progetto di Arco Associati, la parte delle torri, perché rispecchia un modello iper estrattivo e dissipativo che, in tempi di transizione ecologica, è già superato. Lo dimostra il Viola Park di Firenze: vai allo stadio a spendere un sacco di quattrini. Stiamo dicendo che questo modello ci piace".

Sala ha offerto alle squadre il diritto di superficie sul Meazza a 90 anni, per un milione di euro l’anno. Lei è d’accordo?

"Mi chiedo se siamo certi che questa operazione si possa fare... Non è che serve un bando? Mi pare un’altra mossa per svendere la struttura".