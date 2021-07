W. Carvalho: “Joao Mario? Normale i tifosi dello Sporting siano arrabbiati”

Il centrocampista portoghese giustifica la scelta dell'ex Inter di passare nel club rivale

Il malcontento dei tifosi dello Sporting Lisbona per il 'tradimento' di João Mário, passato negli scorsi giorni agli acerrimi rivali del Benfica, è comprensibile. E' il parere espresso da WilliamCarvalho, ex centrocampista dei Leoes oggi al Betis Siviglia, che pure non ha voluto condannare la scelta del connazionale: "Penso che tutti capiscano il motivo per il quale i tifosi siano arrabbiati con i giocatori per determinate scelte - le sue parole a Canale 11 -. È normale, anche perché i fan provano un sentimento ancora più forte per i calciatori cresciuti nei club che tifano. I tifosi dello Sporting saranno sconvolti, ma se l'ha fatto è perché pensava che fosse meglio per lui; avrà riflettuto fino all'ultimo sulla scelta. Fondamentalmente, siamo professionisti. Ha preso una decisione molto difficile, ma è la sua vita".