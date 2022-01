Volpi: “Dybala? La Juve vorrà tenerlo, ma non esistono irrinunciabili”

L'ex centrocampista doriano: "Scudetto, già dall'inizio dell'anno penso che l'Inter sia favorita"

Intervistato da JuventusNews24, Sergio Volpi, ex centrocampista di Sampdoria e Venezia tra le altre, ha parlato della questione legata al rinnovo di Paulo Dybala: "Credo che la società abbia la sua linea guida. Sicuramente incontreranno l’agente per discutere del rinnovo e vedremo se troveranno l’accordo. Alla fine bisogna sempre essere d’accordo in due: la Juve deve accettare le richieste di Dybala e Dybala quelle della Juve. Se ognuno accetterà le condizioni proposte dall’altro credo che non ci saranno problemi per proseguire insieme. Nel calciomercato di oggi non c’è nessun giocatore a cui non si può rinunciare. Prendiamo ad esempio anche il discorso legato a Lorenzo Insigne, che a Napoli era ed è una bandiera: quando arrivano però determinate offerte e se non si trova l’accordo per prolungare con la società in cui si sta giocando si può anche pensare di cambiare aria. Dybala è un giocatore importante e io credo che la Juventus farà di tutto per tenerlo. Resta da capire se tutti gli sforzi che farà nel caso il club andranno bene al giocatore".