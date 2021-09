Volendam, vittoria per 2-1 con il VVV Venlo. Oristanio in campo 61 minuti

La formazione di Wim Jonk rimane a tre punti dalla vetta. Non disponibile Filip Stankovic

Ancora una chance da titolare per Gaetano Oristanio con la maglia del Volendam: l'attaccante in prestito dall'Inter è stato schierato dal primo minuto da Wim Jonk nel match vinto per 2-1 contro il VVV Venlo. Robert Muhren e Boy Deul trovano le due reti per la vittoria arancionera, con Oristanio che è rimasto in campo 61 minuti prima di lasciare il campo ad Ibrahim El Kadiri. Non disponibile Filip Stankovic.