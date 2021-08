Van Leeuwen (dt Volendam): “Oristanio speciale, lo seguivamo da mesi”

L'attaccante classe 2002 dell'Inter si traferisce in prestito al Volendam e raggiunge Filip Stankovic

"Gaetano è il tipo di giocatore per il quale in Italia è stata coniata una parola meravigliosa: il fantasista. Per portarlo qui abbiamo lavorato con pazienza, perché è in cima alla nostra lista dei desideri dalla pausa invernale. Ruben Jongkind ed io abbiamo lavorato intensamente su questo e grazie al buon rapporto con l'Inter finalmente ci siamo riusciti - le sue parole al sito ufficiale del club olandese -. Siamo molto contenti di questo come società, perché Gaetano è un talento speciale”.