Vlahovic, la Fiorentina chiede 70 mln. Deadline per le offerte a Ferragosto

Commisso non vuole accettare i 60 milioni dell'Atletico Madrid, contando anche sul possibile effetto asta con le inglesi

L'Atletico Madrid vuole arrivare a 60 milioni per Dusan Vlahovic: la Fiorentina potrebbe iniziare a pensare all'offerta e valutarla, anche se, secondo il Corriere dello Sport, il club viola vuole partire da una richiesta di 70 milioni come costo minimo e Rocco Commisso, al momento, non vuole accettare, contando sul fatto che pure Tottenham e Arsenal restano defilate ma potrebbero dare il via all'asta. Il limite di offerte da presentare entro Ferragosto è sempre vivo e la Fiorentina si regola di conseguenza, pensando a Gianluca Scamacca.