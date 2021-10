Vlahovic, Commisso tenta l’ultima carta: stati generali prima di Natale

L'intenzione del patron viola è convocare il giocatore, l'agente e la famiglia ad un tavolo coi dirigenti per provare a trovare l'intesa

Un incontro a quattro con Dusan Vlahovic, l'agente, la sua famiglia e la dirigenza della Fiorentina, da organizzare prima di Natale: Rocco Commisso, presidente del club viola, vuole fare questo estremo tentativo per convincere l'attaccante serbo a non lasciare Firenze. Secondo Tgr Rai Toscana, che ricostruisce i rapporti tesi con l'agente del calciatore Darko Ristic e la sua agenzia, a fare alterare il club viola sono le pretese dell'entourage che, secondo la Fiorentina, vorrebbe trarre profitto sia dai viola che dalla eventuale nuova società in cui andrebbe a giocare il proprio assistito.