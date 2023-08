"Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato". Così Emiliano Viviano detta la sua sentenza a proposito della stagione calcistica appena cominciata. "L’anno scorso ero l’unico ad aver detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e anche in maniera discretamente facile. Penso che l’Inter abbia un anno di lavoro in più con l’allenatore, penso che sia una squadra forte anche più del Napoli l’anno scorso" ha detto il portiere a Tv Play.